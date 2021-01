Jääminen Saksan suojeluun tarkoittaisi Aleksei Navalnyin poliittisen vaikutusvallan hiipumista.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin johtava arvostelija Aleksei Navalnyi ei pelkää kuolemaa. Navalnyi tietää, että Kremlin käsi on pitkä ja tahtoessaan Venäjän turvallisuus­palvelu FSB saa murhattua hänet missä tahansa. Myrkytys­yrityksestä Saksassa toipunut Navalnyi aikookin palata sunnuntaina Moskovaan.

On selvää, että Venäjällä Navalnyi on jatkuvan valvonnan ja painostuksen alla, jos hän ylipäätään pysyy hengissä. Siellä on kuitenkin Navalnyin poliittisten tavoitteiden yleisö. Jääminen Saksan suojeluun tarkoittaisi vaikutusvallan hiipumista.

Saksa teki merkittävän työn pelastaessaan Navalnyin hengen. Tuki maksoi suhteissa Venäjään. Välit ovat jäätävät, mihin Venäjä on tietenkin syyllinen. Saksalle ja EU:lle Navalnyin paluu Moskovaan voi olla jonkinlainen helpotus. Navalnyi tekee vapautensa ja terveytensä uhraten demokratia­työtä, mutta muutos tapahtuu Venäjällä.

EU:n on reagoitava paluun seurauksiin Navalnyille. Sanktioiden uhka on Navalnyin ainoa turva.

