Vastuullamme on myös ymmärtää, miksi muistaminen on tärkeää.

Kun puna-armeijan sotilaat avasivat leirin portit, ei kuulunut huutoa tai iloa selviytymisestä. Siihen ei enää ollut voimia.

Vainojen uhrien muistopäivää vietetään Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirin vapautuspäivänä. Se on tänään. Holokaustista selviytyneitä on elossa vuosi vuodelta vähemmän. Heidän mukanaan ei kuitenkaan katoa muistopäivän vaalimisen merkitys. Vastuullamme on muistaa vainojen uh­reja ja ymmärtää, miksi muistaminen on tärkeää.

Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirin vangit vapautettiin, mutta mitä on vapaus, kun ei ole enää paikkaa minne mennä, ei perheenjäseniä keitä kohdata, ei voimia eikä luottamusta?

Leiri vapautettiin 76 vuotta sitten. Eurooppa on siitä lähtien rakentanut keskinäistä luottamusta. Se kuitenkin rakoilee vaarallisesti.

Etnonatio­nalismi, fasismi ja viha nostavat taas päätään ja kerjäävät julkeasti poliittista hyväksyntää myös Suomessa. Siihen ei pidä enää koskaan myöntyä.

