Puhdistusurakka on valtava – Helsingissä on 2 200 kilometriä jalka- ja pyöräteitä.

Lunta, loskaa ja jäätä. Liikkuminen Helsingin taajamissa ja monessa kaupunginosassa on tällä hetkellä kiusallisen hankalaa ja koettelee ihmisten ärsytyskynnystä.

Onko todella niin, että sen kerran kun lunta sataa kunnolla, sitä ei saada pois kaduilta ja jalkakäytäviltä? Kyllä on.

Helsingin kaupungin kunnossapito on jakanut kadut ja väylät auraus- ja puhdistamisjärjestyksessä kolmeen luokkaan. Ensin puhdistetaan pääväylät, sitten tärkeimmät kävely- ja pyöräreitit ja viimeiseksi asuinkadut.

Kun lunta on tullut kerralla jopa 35 senttiä, asuinkadut putsataan vasta, kun kalustoa ja työvoimaa niille riittää ja ehtii. Urakka on valtava – Helsingissä on 2 200 kilometriä jalka- ja pyöräteitä.

Yhtälö muuttuu yhä vaikeammaksi, kun auraamaton lumi pakkautuu ja pakastuu. Liukastumisriski kasvaa, ja lastenrattailla on vaikea liikkua. Kun lumenkaatopaikkoja on vähän, lunta kipataan mereen, jonne päätyy roskia ja mikromuovia. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lumen kaato mereen loppuu heti, kun se on mahdollista.

Lähipäivinä taistelu lumen kanssa jatkuu. Pääkaupunkiseudulle ennustetaan lisää lumisadetta.

