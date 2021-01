Naiset ovat nousseet politiikassa eturiviin, joten tuskin he jäävät takariviin presidenttikisassakaan.

Kolmen vuoden päästä pidettävien presidentinvaalien asetelmat vaihtelevat nyt nopeasti. Se oli torstaina julkaistun Yleisradion mielipidekyselyn tärkein viesti.

Suomalaisten suosikki Sauli Niinistön seuraajaksi on pääministeri Sanna Marin (sd), joka tuskin on ehdokkaaksi lähdössä. Sen sijaan kyselyssä toiseksi yltänyt Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on jo väläytellyt kiinnostustaan. Jos kokenut poliitikko alkaa näkyä kiiltopaperilehdissä ja television viihdeohjelmissa, hän on liikkeellä tositarkoituksella.

Rehnille 11 prosentin kannatus antaa hyvän lähtöasetelman, varsinkin, jos päälle laskee Matti Vanhasen ja Esko Ahon tukijat. Sen sijaan ulkoministeri Pekka Haaviston putoaminen yhdeksään prosenttiin voi saada vihreät katsomaan muita ehdokkaita.

Jälkijoukossa vaanii kolmen prosentin kannatuksella EU-komissaari Jutta Urpilainen (sd), joka voi nousta nopeasti, jos Marin sulkee itsensä pelistä.

