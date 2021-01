Hallituksen pitäisi talouspolitiikan asiantuntijoilta saamiensa neuvojen mukaisesti katsoa eteenpäin ja poistaa Suomen talouden ja työllisyyden kankeuksia.

Nuorten kesätyöpaikkoja on ollut pandemian vuoksi vähän tarjolla. Nuorisotyöttömyys on tuoreimpien tilastojen mukaan kasvussa.­

Tammikuun viimeisen viikon tapahtumien saldo Suomen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan kannalta on synkkä. Koronavirusrokotteita tulee odotettua vähemmän ja hitaammin. Koronavirustartuntojen leviäminen kiihtyi. Tilastokeskuksen torstaina julkaiseminen tilastojen mukaan työllisyysaste on kääntynyt laskuun. Viime vuoden lopun tuloksiaan esitelleiden pörssiyhtiöiden tulokset eivät kaikki olleet hurrattavia. Suomelle tärkeä metsäteollisuus on ainakin UPM:n ja Stora Enson tuloksista päätellen vaikeuksissa.