Helsingin pormestarin paikasta on kehkeytymässä kolmen naisen kisa

Kisa käydään todennäköisesti optimistisilla ja eteenpäin katsovilla teemoilla, ei uhkakuvien kautta.

Olen valmis hommiin, Kirsi Piha ilmoitti maanantaina Twitterissä kiinnostuksestaan Helsingin pormestariksi. Piha, 53, on kokenut kokoomus­vaikuttaja, joka on kerännyt poliittisia kannuksia niin kaupungin­valtuustossa, edus­kunnassa kuin euro­parlamentissakin. Yrittäjä­kokemusta Piha on saanut perustamassaan Ellun kanat -viestintä­toimistossa.