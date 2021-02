Pilot-menettelyssä selvitetään, estääkö Suomi tavaran vapaata liikkuvuutta kieltämällä alkoholijuomien etämyynnin toisista Euroopan unionin jäsenmaista.

Alko on maailmalla iso alkoholituotteiden ostaja.­

Suomi on joutumassa EU:n syyniin alko­holin etä­myynnin rajoittamisen takia. EU:n komissio on jo kertaalleen lausunut arvionsa, että Suomen alko­holin etä­myynti­kielto rikkoo tavaroiden vapaan liikkumisen peri­aatetta vastaan. Nyt komissio on ilmoittanut aloittavansa niin sanotun EU Pilot -menettelyn, jossa se pyytää Suomelta selvitystä, rikkooko maa unionin oikeutta.