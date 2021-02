Yhdet tekevät tulkintansa EU-jäsenyydestä lyhyen aikavälin tappioita summaamalla ja pitkän aikavälin edut unohtaen. Toiset katsovat vain kauas, kansalaisten yli.

Viime päivinä EU:n rokotehankinnat ovat nostattaneet yleistä EU-kriittisyyttä. Pandemia on kohta ohi, mutta monet muut globaalit haasteet jäävät. Niihin Suomi pystyy parhaiten vastaamaan osana isoa blokkia.­

Euroopan unionin arvoa Suomelle on viime aikoina mittailtu elpymis­rahastolla: paljonko sinne menee rahaa ja paljonko sieltä tulee. EU:ta on punnittu myös Suomen hallituksen tuoreessa EU-selon­teossa. Näiden kahden erilaisen laskutavan loppu­tuloksia on mahdotonta kilpailuttaa keskenään.