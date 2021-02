Ahdingossa olevat taiteilijat ovat voineet hakea tukea niin valtiolta kuin säätiöiltäkin, mutta miljoonilla ei voi paikata miljardien reikää.

Koronavirus­epidemia on koetellut kova­kouraisesti taiteilijoita. Taiteen edistämis­keskuksen ja kulttuuri­politiikan tutkimus­keskus Cuporen tuoreen Taiteilijat ja taiteellinen työ kunnissa -baro­metrin kyselyssä kolme neljästä taiteilijasta kertoi korona­virus­tilanteen vaikuttaneen työhönsä. Monilta on peruuntunut työ­tilaisuuksia, harjoittelu­tilat ovat menneet kiinni tai yleisö on kaikonnut katsomoista.

Eniten vaikutusta epidemialla on ollut sirkus-, näyttämö- ja tanssitaiteilijoihin sekä muusikoihin. Peräti 20–30 prosenttia näiden alojen taiteilijoista on vaihtanut ammattia tai ainakin harkinnut sitä. Ahdingossa olevat taiteilijat ovat voineet hakea tukea niin valtiolta kuin säätiöiltäkin, mutta miljoonilla ei voi paikata miljardien reikää. Ennen koronavirusta tapahtuma-alan kokonaisliikevaihdon arveltiin olevan yli kaksi miljardia euroa.

Vähiten vaikutusta epidemialla on ollut kirjailijoihin. Kirjojen lukeminen ja kuunteleminen on lisääntynyt, kun ihmiset ovat pysyneet kotona.

