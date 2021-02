Tuhat suomalaista kuolee yhä joka vuosi alkoholin takia. Siihen ei tarvitse alistua.

Suomalaisten suhde alkoholiin on viime vuosina kehittynyt hyvään suuntaan, kun kulutus on vähentynyt ja erityisesti nuorten juominen siistiytynyt. Se on vähentänyt myös alko­holista aiheutuvia kuolemia sadoilla vuodessa.

Tästä huolimatta alkoholi­peräisiin sairauksiin kuolee yhä joka vuosi tuhat­kunta suomalaista. Väestö­määrään suhteutettuna se on kolme kertaa enemmän kuin Ruotsissa.