Joe Bidenin presidenttikaudella eurooppalaisia liittolaisia arvostetaan taas, mutta varsinkaan Kiinan-politiikassa Biden ei voi aina odottaa Euroopan seisovan Yhdysvaltojen rinnalla.

Ensimmäisessä ulkopolitiikan linjapuheessaan torstaina Yhdysvaltojen uusi presidentti Joe Biden vakuutti, että diplomatia tekisi paluun maailmanpolitiikkaan. ”Amerikka on palannut”, Biden valitsi uusiksi iskusanoiksi.

Yhdysvaltojen linja muuttuu presidentti Donald Trumpin jäljiltä. Biden sai heti sovittua Venäjän kanssa jatkon ydinaseita rajoittavalle Uusi Start -sopimukselle ja käynnissä ovat neuvottelut Iranin kanssa. Torstaina Biden veti Yhdysvaltojen tuen Saudi-Arabian sotatoimilta Jemenissä. Yksittäisiä kriisejä merkittävämpää on kuitenkin linjan selkeys ja se, että Yhdysvalloilla ja Euroopalla on taas sekä yhteiset arvot että yhteinen vastuu liberaalin demokratian toimintakyvystä. Liittolaisuus on taas kunniassa.