Suomessa on kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä työtä mutta eivät pääse osallistumaan työmarkkinoille vammansa tai sairautensa vuoksi.

Suomessa kynnys työ­markkinoille on kaikille työ­markkinoiden ulkopuolella oleville korkea, mutta erityisen korkea se on esimerkiksi masennuksen tai muun pitkä­aikais­sairauden vuoksi osa­työ­kykyisille.

Suomessa on 56 000 ihmistä, jotka haluaisivat tehdä työtä mutta eivät pääse osallistumaan työmarkkinoille vammansa tai sairautensa vuoksi. Työmarkkinoiden yhdenvertaisuutta yritetään parantaa ottamalla mallia Ruotsista, jossa valtion osakeyhtiö on auttanut osatyökykyisten kirjavaa joukkoa työllistymisessä. Selvityshenkilö Hannu Mäkinen luovutti tiistaina asiasta selvityksen työministeri Tuula Haataiselle (sd).

Yritys on tervetullut, sillä osatyökykyisten työllisyyden lisääminen on yksi keinoista, joilla hallitus yrittää täyttää tavoitteensa työllisten määrän nostamisesta 80 000:lla. Kysymys ei ole kuitenkaan vain työllisyydestä tai rahasta. Työpaikka tarjoaa ihmiselle itsetuntoa, merkityksen tunnetta ja keinon kiinnittyä yhteiskuntaan. Se on jokaisen oikeus.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.