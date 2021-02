Venäjän ulkoministeriö yrittää tukkia vastustajien suut länsimaisista mielenosoituksista teettämällään propagandavideolla.

Sosiaalisessa mediassa on totuttu tapaan torjua arvostelu sillä, että arvostelijakin on joskus tehnyt jotain väärää. Tällä ”what­aboutismilla” halutaan estää järkevä keskustelu.

”Entäpä sitten tämä” -hämäykseen on turvautunut nyt Venäjän ulkoministeriö, joka on teettänyt videon länsimaisista mielenosoituksista. Videolla Venäjä haluaa torjua arvostelun Aleksei Navalnyita tukeneiden mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Videolla on pätkiä monesta maasta, myös Suomesta. Suomi-osuus on kuvattu tammikuun lopulla Oodi-kirjaston edessä pidetyssä koronavirusrajoituksia vastustaneessa mielenosoituksessa. Videota on esitetty Ruotsin ulkoministeri Ann Lindelle ja EU:n ulkopoliittiselle edustajalle Josep Borrellille. Maanantaina Moskovaan matkustaa Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Venäjän propagandavideo on tarkoitettu siihen, mihin trollit verkossakin pyrkivät: keräämään naurut omilta ja tukkimaan vastustajien suut. Sellainen naapuri Suomella nyt on.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.