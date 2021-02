Valeuutiskampanja vaalit hävinneen presidentin lietsoman kapinan vähättelemiseksi on täydessä käynnissä.

”Yhdysvaltojen kansalaiset hyökkäsivät hallituksensa kimppuun. He turvautuivat terrorismiin pysäyttääkseen tietyn demo­kraattisen toimen, josta he eivät pitäneet. Amerikkalaiset hakkasivat ja vuodattivat poliisin verta. He hyökkäsivät senaattiin. He ajoivat takaa edustajain­huoneen puhe­miestä. He rakensivat hirsi­puun ja karjuivat murhaavansa vara­presidentin. He tekivät kaiken tämän, koska maailman mahtavin mies oli syöttänyt heille villejä valheita – koska hän oli vihainen hävittyään vaalit.”

Yhdysvaltain senaatti ei tuominnut entistä presidenttiä kapinaan yllyttämisestä. Sadasta senaattorista 57 kannatti tuomiota, mutta se ei riittänyt vaadittuun kahden kolmasosan määräenemmistöön.

Trump ja hänen tukijansa juhlivat päätöstä kuin voittoa. Valeuutiskampanja kapinan vähättelemiseksi on täydessä käynnissä. Siksi kannattaa muistaa, mitä todella tapahtui. Kirjoituksen alun sitaatti on senaatin puheesta, jonka piti Mitch McConnell, Trumpin puoluetoveri ja entinen tukija.

