Sanna Marinin hallitusta pitävät kasassa samat ja itse solmitut siteet kuin aikoinaan Jyrki Kataisen hallitusta.

Suomea aikoinaan hallinnut Jyrki Kataisen (kok) moni­puolue­hallitus sitoi kätensä, jotta mikään puolue ei voisi nostaa yksin kättä pystyyn. Hallitus päätti etu­käteen, että jos julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan, puolet sopeutuksista tehdään veroja korottamalla, puolet säästämällä. Ensimmäinen vaatimus jarrutteli porvari­puolta, jälkimmäinen vasemmistoa. Mato­purkki jäi avaamatta ja talouden suunta korjaamatta.

Sanna Marinin (sd) hallituksen purkissa on samat madot. ”Jos keskusta haluaa avata keskustelua sopeutustoimista, niin sen pitää olla varautunut siihen, että silloin nämä veropäätökset ovat pöydällä”, Li Andersson (vas) sanoi Ilta-Sanomissa. Hän tarkoitti listaamattomien yritysten osinkoverotusta, jota vasemmisto haluaisi kiristää.

Erikoista tässä on se, että Andersson määritteli uhkauksessaan juuri sen, mitä nyt pitäisi tehdä: keskustelu talouden sopeutustoimista ja osinkoverotuksen korjauksesta on syytä aloittaa. Purkki on auki, nyt matoa koukkuun.

