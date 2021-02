Tavallinen arki on tavoittelemisen arvoista

Joskus elämä voi muuttua yhdellä iskulla. Sen tietää vihreiden entinen puolue­sihteeri, toimitus­johtaja Panu Laturi, joka joutui katu­ryöstön uhriksi Brysselissä joulu­kuussa 2019.

Laturia lyötiin takaapäin päähän sillä seurauksella, että hän oli viikkokausia koomassa. Kahdesta tekijästä toinen on saatu kiinni ja tuomittu kahdeksaksi vuodeksi vankilaan. Väkivallasta on kulunut toista vuotta, mutta Laturi on yhä pyörätuolissa ja kuntoutuksessa.

Laturin taistelutahto on kova, kuten hän käynnillään Arto Nybergin vieraana (Yle 21.2.) osoitti. Laturi kertoi haluavansa palata siihen elämään, jota vietti ennen. Se alkaa siitä, että hän kävelee kotiin kesään mennessä ja menee omin jaloin Provinssi-festivaalille. ”En halua muuttua”, 49-vuotias Laturi sanoi. ”Haluan palata takaisin itsekseni.”

Omaksi tunnuslauseekseen Laturi oli kirjoittanut ajatuksen, jonka kulunut pandemiavuosi on teroittanut meidän muidenkin mieliin: ”Elämän ei tarvitse olla ihmeellistä ollakseen ihmeellistä.”

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.