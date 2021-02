Main ContentPlaceholder

Ulkoministeri Pekka Haaviston vierailu kiinnosti Natossa

Suomen brändi Natossa on Venäjä-asiantuntemuksen vuoksi vahva, mutta Suomen on pysyttävä Natolle kiinnostavana myös silloin, kun Naton huomio on muualla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja Naton apulaispääsihteeri Mircea Geoană tapasivat keskiviikkona Brysselissä.­

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on ollut viime viikot ahkerasti liikkeellä. Keskiviikkona Haavisto tapasi Natossa apulaispääsihteeri Mircea Geoanăn ja Turkin Nato-lähettilään sekä osallistui Naton neuvoston kokoukseen. Koko istunto oli omistettu Suomelle.