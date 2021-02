Matkailuala toivoo, että hallitus antaisi jotain osviittaa siitä, millä aikataululla hotelleja voisi avata.

Matkailun hiipuminen on iskenyt etenkin pääkaupunkiseudun hotelleihin, joilla menee muuhun maahan verrattuna erityisen huonosti. Hotelleja on kiinni, ja niitä voi sulkeutua uusien rajoitusten takia lisää. Suurin osa, 54 prosenttia, Helsingin hotellivieraista on ollut ulkomaalaisia. Liikematkustajien osuus on ollut 38 prosenttia. Vapaa-ajan matkustajat eivät nyt uskalla tulla Helsinkiin. Matkailun tulot putosivat viime vuonna seitsemän miljardia euroa. Majoitustoiminnan osuus oli noin 750 miljoonaa euroa.