Macronilla on sama valtti kuin edellisissä presidentinvaaleissa: minä tai äärioikeisto

Ranskassa tehtävillä valinnoilla on EU:n ja rahapolitiikan yhteen sitomassa Euroopassa valtava merkitys.

Tilaajille

Suomessa on viime vuodet ihmetelty Italian menoa, kun euroalueen tulevaisuutta on pohdittu: miten käy Italian pankeille, elpyykö maan talous koskaan, saako uusi pääministeri Mario Draghi Italian politiikan järjestykseen. Seuraavaksi kannattaa seurata Ranskan politiikkaa, sillä Ranskassa tehtävillä valinnoilla on EU:n ja rahapolitiikan yhteen sitomassa Euroopassa valtava merkitys.