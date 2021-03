Britannian kuningatar Elisabet II täyttää huhtikuussa 95 vuotta. Miten käy instituution, kun hän aikanaan kuolee?

Draamasarja The Crown kuvaa Britannian kuningatar Elisabet II:n valtakautta. Televisiossa kulissit kiiltävät ja ajankuva on toteutettu hienosti, vaikka hovin jäykkyys ja kylmyys murskaavat usein ihmisten henkilökohtaiset toiveet ja tunteet. Niin on käynyt jälleen, kuten varhain maanantaiaamuna Yhdysvalloissa CBS-kanavalla esitetyssä prinssi Harryn ja hänen puolisonsa Meghan Marklen haastattelussa ilmenee.

Britannian hovin jättänyt pari esittää haastattelija Oprah Winfreylle pöyristyttäviä väitteitä. Meghan muun muassa kertoi, että hovissa oli kannettu huolta siitä, kuinka tummaihoisen pojan hän synnyttää. Meghanin äiti on musta yhdysvaltalainen. Kuninkaallinen perhe oli myös torjunut Meghanin pyynnön saada ammattiapua mielenterveyden ongelmiin – se kun ei olisi ollut hyväksi instituutiolle.

Kulissit horjuvat ja kansa kauhistelee, mutta paljastukset pitävät koko maailman kuningashuoneen kiinnostavana ja tuottavat materiaalia television yhä uusiin tuotantokausiin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.