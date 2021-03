Viime vuoden lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli lähes 400 000 suomalaisella.

Tilaajille

Maksuhäiriömerkintä syntyy helposti, mutta siitä on vaikeaa päästä irti. Häiriö vaikeuttaa vakavasti normaalia elämää, eikä edes välttämättä johda parempaan raha-asioiden hoitoon vaan saattaa ruokkia toivottomuutta ja hälläväliä-henkeä. Moni nuori on saanut merkinnän ennen kuin on päässyt edes oman elämänsä alkuun, koska pikavippejä tyrkytetään aivan liian helposti. Viime vuoden lopussa tässä ahdingossa oli jo lähes 400 000 suomalaista.