Yrittäjillä näyttää olevan halua pitää väkensä töissä, jos mahdollista. Irtisanomisia kertoo aloittaneensa vain kuusi prosenttia yrittäjistä.

Tilaajille

Koronaviruskriisi on kohdellut suomalaisia yrityksiä hyvin eri tavoin. Joihinkin yrityksiin pandemia on vaikuttanut vain vähän, joihinkin se on iskenyt kuin moukari. Yrittäjien yleistilanne on kohentunut hiukan sitten viime syksyn, mutta edelleen 63 prosenttia yrittäjistä kertoo liiketoimensa kärsivän koronaviruksen aiheuttamista talousvaikutuksista.