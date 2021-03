Liikuntaharrastuksissa koronavirustartunnan oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella saanut 2,08 prosenttia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on laskenut, että kuntosaleilta, crossfitistä ja jalkapalloilusta on tullut kaksi kolmasosaa kaikista liikuntaharrastusten koronavirustartunnoista Husin alueella. Kaikissa ikäryhmissä löytyi 11.1.–28.2. yhteensä 196 tartuntaa. Samana ajanjaksona Husin alueella oli yhteensä 9 413 koronavirustartuntaa. Liikuntaharrastuksissa tartunnan oli saanut 2,08 prosenttia. Palloilu­lajeissa tartuntoja oli tullut 32. Tartuntalähteistä suurin osa oli kuntosaleilta: 82 tartuntaa.

Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta on kielletty valtaosassa maata kolme viikkoa. Kielto koskettaa suurelta osalta palloilulajeja. Taudin voittamisen kannalta palloilulajien runsaan kolmen promillen tartuntaosuus on mitätön Husin alueella, saati muualla maassa. Sen sijaan liikuntaharrastusten kiellolla on fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä seurauksia, joita maksetaan vielä pitkään. Hyötyjä ja haittoja on syytä vertailla, jos rajoituksia päätetään jatkossa pidentää.

