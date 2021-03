Rikos on aivan poikkeuksellinen, ja yhtä poikkeuksellista on, jos ketään ei siitä tuomita.

Keski-Suomen käräjäoikeus hylkäsi syytteen perussuomalaisten vaalipäällikkö Pekka Katajan murhayrityksestä. Käytännössä juttu kaatui näytön pitävyyteen. Syyttäjä aikoo valittaa päätöksestä. Käräjäoikeus piti motiivia todennäköisesti poliittisena.

Katajan kimppuun hyökättiin keskellä heinäkuun kirkasta päivää, kun kaksi miestä tunkeutui hänen kotiinsa. Rikos näytti aluksi hyvinkin selvältä, mutta niin ei siis ollut. Poliisi selvitti Katajan tapausta pitkään ja ilmeisen perusteellisesti, mutta ei saanut lopulta kasaan sellaista näyttöä, joka olisi tyydyttänyt käräjäoikeutta. Päätös jättää yleisön hämmennyksen valtaan. Mistä on kysymys?

Poliittinen väkivalta on ollut Suomessa hyvin harvinaista, erityisesti sotien jälkeen. Merkkejä tilanteen huononemisesta on kuitenkin ilmassa. Poliittinen väkivalta ei kohdistu ainoastaan teon uhriin vaan myös yhteiskuntaan. Siksi on koko yhteiskunnan kannalta vakava epäonnistuminen, jos tällainen rikos jää pimeäksi.

