Vuosi viruksen varjossa on ollut vaikea, mutta kauneusvirheistä huolimatta Suomi on selvinnyt hyvin

Irlannin ja Viron esimerkit kuitenkin osoittavat, että muutos hyvästä tilanteesta huonoon voi tapahtua hetkessä.

Tilaajille

Koronavirus­epidemia iski Suomeen toden teolla vuosi sitten. Se on ollut pitkä ja raskas vuosi. Mutta myös onnistunut. Suomi on ainakin toistaiseksi ollut viruksen torjunnassa Euroopan huippumaa. Tartunnan on saanut runsas prosentti suomalaisista, kun muualla Euroopassa viruksen saaneita on tyypillisesti 5–6 prosenttia väestöstä.