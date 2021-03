Koronaviruspandemian aikana erityisesti eurooppalaiset ovat investoineet sähköön liikkumisen käyttövoimana. Sähköavusteisten polkupyörien sekä täyssähkö- ja hybridiautojen myynti lähti kovaan kasvuun.

Jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekisi oman mallinnuksensa sähköpolkupyörien kiihtyvästä myynnistä, laskelma kertoisi, että ennen syksyä jokaisella eurooppalaisella on vähintään kaksi sähköavusteista polkupyörää. Vaikka ihan niin suureen kiihtyvyyteen ei reaalimaailmassa päästäisikään, yksi koronaviruspandemian aiheuttamista yllättävistä muutoksista on se, että sähköavusteiset polkupyörät valtaavat markkinoita kovalla vauhdilla. Vempelettä pidettiin vielä pari vuotta sitten vanhusten apuvälineenä, nyt se on ”kuuminta hottia” yleisessä sarjassa. Polkupyöräily on muutenkin saanut myötätuulta pandemiasta.