Kansainvälisen jalkapalloliiton suhtautuminen siirtotyöläisten kuolemiin on ollut kummallisen vähättelevää.

Vuoden 2022 jalka­pallon MM-kisojen loppu­turnaus pelataan Qatarissa. Päätöstä on ihmetelty alusta alkaen, sillä Qatarilla ei ole muita edellytyksiä kisa­isännäksi kuin paljon rahaa, josta osa lienee päätynyt maailman jalka­pallo­päättäjien taskuihin.

Maahan on rakennettu seitsemän jalkapallo­stadionia, jotka jäänevät kisojen jälkeen vähälle käytölle. Rakennustyömailla on The Guardianin mukaan kuollut kymmenen viime vuoden aikana yli 6 500 siirtotyöläistä. MM-kisat myöntänyt Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on vähätellyt siirto­työläisten kuolemia. Liiton mukaan ”MM-kisojen rakennustyömailla onnettomuuksien esiintymis­tiheys on ollut pieni verrattuna muihin suuriin rakennusprojekteihin ympäri maailmaa”.

Qatarille ei olisi koskaan pitänyt antaa MM-kisoja. Itse tehtyä virhettä on vaikeaa boikotilla paikata. Tärkeää on kuitenkin painostaa kansainvälisiä toimijoita, ettei arvokisoja enää anneta Qatarin kaltaisille maille. Tämä on myös Suomen Palloliiton linja.

