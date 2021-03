Moni maa ottaa nyt aikalisän Astra Zenecan valmistamien rokotteiden käytössä selvittääkseen rokotuksen yhteyttä verisuonitukoksiin. Toisaalta rokottamisen viivästyminen lisää riskiä sairastua tai kuolla vakavaan covid-tautiin.

Tilaajille

Koronavirus­pandemian hillitseminen on pirullinen ongelma. Kyse on eri valintojen, arvojen ja riskien jatkuvasta punnitsemisesta. Pandemian kolmannessa aallossa leviää aiempaa vaarallisempi virus­muunnos. Jokainen rokote on elin­tärkeä. Nyt ollaan tilanteessa, jossa toista­kymmentä maata on keskeyttänyt Astra Zenecan rokotteen käytön varo­toimen­piteenä, kun selvitetään rokotteen yhteyttä veri­suoni­tukoksiin.