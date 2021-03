Nyt tutkinnassa on tontti, jonka Donald Trump osti vuonna 1995.

Manhattanin syyttäjän­virasto on jatkanut Yhdys­valtojen entisen presidentin Donald Trumpin raha-asioiden kaivuuta.

Tutkinnassa on 86 hehtaarin tontti, jonka Trump osti 7,5 miljoonalla dollarilla vuonna 1995. Syyttäjien mukaan Trump on antanut kiinteistölle hyvin erilaisia arvoja. Vero­luettelossa arvo on ­ollut 19 miljoonaa, presidentin omaisuus­raportissa 25–50 miljoonaa ja pankki­lainan vakuutena 291 miljoonaa. Kikkailu voi rikkoa osa­valtion rikos­lakeja.

Trump on aiemmin selittänyt ristiriitaisia taloustietojaan sillä, että hänen omaisuutensa arvo vaihtelee päivän tilanteen tai jopa hänen mielentilansa mukaan. Asiat ovat niin kuin hänestä tuntuu.

Samaa ajatustapaa Trump sovelsi usein myös presidenttinä, viimeksi vaalituloksen kiistäessään. Malli on levinnyt myös Trumpin kannattajiin. Esi­merkiksi koronavirusrokotusta vastustaa tai epäilee ­jopa puolet republikaaneista.

Nyt selvitetään taloustietoja isompaa asiaa: sitä, missä menee tosiasioiden ja valheen raja.

