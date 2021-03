Vuosi sitten tuskin yksikään puolue osasi ennakoida, että pandemian hoito nousee niin keskeiseksi teemaksi ennen kuntavaaleja.

Pandemian takia huhti­kuulta kesä­kuulle siirtyneisiin kunta­vaaleihin on aikaa vajaat kolme kuukautta. Vuoden keskeisinä puheen­aiheina ovat pysytelleet korona­virus­pandemia, siitä johtuneet rajoitukset ja nyt rokotukset. Vaaleihin mennessä rajoitukset ovat toivon mukaan tehneet tilaa rokotuksille.

Pandemian puhkeaminen vuosi sitten näkyi heti puolueiden kannatuksessa keväällä 2020. Pääministeripuolue Sdp nosti kannatustaan kolmisen prosenttia, perussuomalaiset putosi runsaat kaksi prosenttia. Pandemian aiheuttaman alkušokin jälkeen vaikutukset ovat tasoittuneet.

HS:n tuoreen vaaligallupin mukaan perussuomalaiset on kasvattanut jo prosenttiyksikön eron Sdp:hen. Perussuomalaisia äänestäisi 21,5 prosenttia, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Keskiviikkona julkaistu toinen HS-gallup kertoi, että 63 prosenttia suomalaisista on yhä tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin (sd) toimintaan pandemian hoidossa. Luku on hyvä, mutta lievässä laskussa. Niin on myös Sdp:n kannatus, joka oli nyt 20,5 prosenttia. Puolue on kuitenkin onnistunut ­pitämään valtaosan vuosi sitten saamistaan kannattajista. Hintaa Marinin kansansuosiosta on maksanut varsinkin vihreät.

Myös keskusta osoittaa kuntavaalien lähestyessä pieniä elonmerkkejä: kuukaudessa kannatus on noussut 0,8 prosenttiyksikköä. Sen sijaan kokoomuksen kannatus jatkuu alamaissa, 16 prosentissa. Helsingin pormestari­ehdokas­valintoihin heijastunut linjakamppailu saattoi näkyä tuloksissa.

Kannattaa muistaa, että kyselyssä mitattiin eduskunta­vaali­kannatusta, joten se ei suoraan kerro siitä, mitä puoluetta vastaajat aikovat äänestää kesäkuun kuntavaaleissa. Siihen vaikuttavat muun ­muassa ehdokasasettelu, vaalikampanjat ja paikalliset asiat. Kokoomus on kuntavaaleissa yleensä ylisuorittanut, perussuomalaiset alisuorittanut.

