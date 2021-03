Tulevina kuukausina Britannian EU-erosta koituvan laskun poliittinen ja taloudellinen loppusumma täsmentyy. Hinta on kova, mutta sen olisi pitänyt olla tiedossa.

Britannia halusi lisää itsenäisyyttä, kun se erosi Euroopan unionista. ”Take back control” oli EU-eroa vaatineiden kuuluvin isku­lause.

Eroaminen unionista on tietysti mahdollista, ja jos ­itsenäisyydestä on valmis maksamaan, tie on auki. ­Ongelma oli se, että kun ­eroamisesta piti päättää, hintaa ei tiedetty – sitä ei edes osattu arvata. Osa kansasta luuli Britannian säästävän eroamalla, osa tiesi eron jotain maksavankin. Vasta nyt kun Britannia on eronnut unionista ja siirtymäkausi on päättynyt, ”uuden itsenäisyyden” poliittinen ja taloudellinen hinta alkaa paljastua.