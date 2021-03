Viron tartuntaluvut ovat Euroopan synkimmät, ja etelänaapurimme terveydenhoitojärjestelmä on nyt kovilla.

Viro on keskellä hyvin huolestuttavaksi äitynyttä koronaviruskriisiä. Tartuntaluvut ovat Euroopan synkimpiä, ja myös pääministeri Kaja Kallas sairastui viime viikolla.

Sairaaloissa on vielä vuodepaikkoja myös tehohoitopotilaille, mutta henkilöstö ei tahdo riittää, vaikka myös alan opiskelijat on saatu avuksi.

Jos tilanne vielä pahenee, Viro ei jää yksin. Naapurit Liettua, Latvia ja Suomi ovat tarjonneet apua.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi jo toissa viikolla, että Suomi kyllä auttaisi. Ohisalon sanat pantiin Virossa laajalti merkille.

Virossa osa kansalaisista ei havahtunut ajoissa varsinkaan muuntautuneen viruksen vakavuuteen, ja terveydenhoitojärjestelmä on kovilla. Onneksi rokotukset tehoavat, sillä sairaalahoitoa tarvitsevien määrä ei kasva tartuntamäärien tahdissa.

Helsinki ja Tallinna ovat kasvaneet yhteen. Kulkeminen niin töihin kuin vapaallekin on Suomen ja Viron välillä vilkasta. Pandemia on hallinnassa vasta kun se on hallinnassa molemmissa maissa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.