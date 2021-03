Suomen jalkapallomaajoukkue on kuin peili meistä itsestämme – tällaisia me olemme

Glen Kamara joutui rasismin kohteeksi seurajoukkueessaan, mutta maajoukkue sulkee pois ikävät huutelut.

Suomen jalka­pallo­maa­joukkue aloittaa keski­viikkona MM-karsinnat, kun se kohtaa Olympia­stadionilla Bosnia-Hertsegovinan. Kesällä Suomi pelaa ensi kertaa EM-kisoissa.

Maajoukkue nauttii suurta kansan­suosiota. Yksi tekijä menestyksen takana on se, että Suomen paidassa on pelaajia ­monista erilaisista taustoista.

Keskikenttäpelaaja Glen Kamaraa solvattiin rasistisesti Eurooppa-liigan ottelussa Skotlannissa. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on kampanjoinut rasismia vastaan. Tapauksen käsittely osoittaa, seisooko liitto sanojensa takana.

Urheilun on sanottu pitävän yllä perinteitä, mutta joskus urheilu voi johtaa muutosta ja tehdä muutoksen näkyväksi. Nyt on sellainen hetki. Suomen jalkapallomaajoukkueen kokoonpano näyttää, että Suomi on muuttunut. Joukkueen menestys taas näyttää, millaisiin voittoihin muuttunut Suomi voi yltää.

Rasismille ei ole sijaa – ei jalkapallokentällä eikä sen ulkopuolella.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.