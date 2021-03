Main ContentPlaceholder

Pääkirjoitus

Työntekijöiden etujärjestöt jäävät yksin keinulaudalle

Työmarkkinoiden keskitetty sopimiskulttuuri on tehnyt pitkään kuolemaa. Kohti loppua on menty askel askeleelta, ilman selvää yksittäistä päätöstä, joka tappaisi vanhan toimintatavan. Eteenpäin prosessia on vienyt työnantajaosapuoli.

Keskusjärjestöjen johtajia on tulevaisuudessa yhä vaikeampaa saada samaan kuvaan saman pöydän ääreen. Kilpailukykysopimuksen allekirjoituksessa se onnistui kesällä 2016.­

