Jos Aleksei Navalnyi menettää terveytensä tai kuolee, se on suoraan hänen vangitsijansa Vladimir Putinin vastuulla.

Pokrovin vankilassa olevan venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin lähipiiri on huolissaan hänen hengestään ja terveydestään. Navalnyilla kerrotaan olevan kovia kipuja, joihin hän ei ilmeisesti ole saanut kelvollista hoitoa tai lääkitystä.

Vankilassa Navalnyi on herätetty öisin tunnin välein. Viranomaiset sanovat haluavansa varmistaa, ettei Navalnyi karkaa. Se on uusi esimerkki venäläisten ylimielisestä tyylistä. Totta kai jokainen ymmärtää, ettei Navalnyi pysty karkaamaan eikä edes halua sitä tehdä, palasihan hän itse vapaaehtoisesti Saksasta. Venäläisviranomaiset haluavat näyttää, että he tekevät mitä tahtovat, ja nyt he tahtovat kiusata ja kiduttaa presidentti Vladimir Putinin arvostelijaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui äskettäin televisiohaastattelussa Putinia tappajaksi. Oppositiojohtajan julma kohtelu on uusi todiste Venäjän valitsemasta suunnasta. Jos Aleksei Navalnyi menettää terveytensä tai kuolee, se on suoraan hänen vangitsijansa Vladimir Putinin vastuulla.

