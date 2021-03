Trump oli presidenttikaudellaan medialle kultamunia muniva hanhi.

Donald Trumpin lähtö on ollut taloudellinen takaisku amerikkalaiselle medialle. Pahiten ovat kärsineet Trumpiin kriittisimmin suhtautuneet, kuten televisioyhtiö CNN, jonka katsojaluvut ovat liki puolittuneet. Paljon lukijoita ovat menettäneet myös The New York Times ja The Washington Post.

Trump oli medialle kultamunia muniva hanhi. The New York Times nosti Trumpin kaudella verkkolukijoidensa määrän kolmesta miljoonasta 7,5 miljoonaan. CNN kaksinkertaisti katsojalukunsa. ”Olemme huomanneet, että heti, jos katkaiset Trump-tarinan ja siirryt muihin aiheisiin, yleisö katoaa”, CNN:n Jeff Zucker selitti vuonna 2018.

Trumpin jälkeen median on pakko arvioida kriittisesti omaa viha-rakkaussuhdettaan entiseen presidenttiin. Media arvosteli Trumpia, mutta myös avasi tälle kanavansa – ja oli samalla mukana ruokkimassa sitä kahtiajaon ja vihan ilmapiiriä, joka huipentui tammikuussa kongressi­rakennuksen valtaukseen.

