Media on tuonut esille Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan rahankäyttöä, kun viraston oma hallinto ei ole siihen pystynyt.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tehtävänä on valvoa sitä, että julkisia varoja ei käytetä väärin.

Valvojasta tuli kuitenkin valvottu, kun selvisi, että tarkastusviraston pää­johtaja Tytti Yli-Viikari on tehnyt useita kalliita virkamatkoja ja muun muassa ostanut viraston piikkiin lähes vii­dellätuhannella eurolla kauneudenhoitopalveluja (IS 20.3.).

Maanantaina eduskunnan puhemiehistö kertoi esittävänsä eduskunnan kansliatoimikunnalle pääjohtajan pidättämistä virasta esitutkinnan ajaksi. Päätös on perusteltu. Pääjohtajan toiminta tuntuu muutenkin huonosti harkitulta, mutta aivan eri­tyisesti, kun kyseessä on virasto, jonka tehtävänä on muun hallinnon valvominen.

Tapaus herättää kysymään, kuka valvoo valvojia. VTV:n oma hallinto ei havahtunut pääjohtajansa rahankäyttöön ennen kuin media tarttui siihen. Kuittien tutkimista vähätellään joskus turhana kyttäämisenä, mutta ilman sitä asia ei olisi paljastunut.

