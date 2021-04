Esa Saarinen puhui kummia juttuja Aalto-yliopiston opiskelijoille. Se muutti monen kuulijan elämän.

Esa Saarisen Aalto-yliopiston jäähyväisluento keskiviikkona oli merkkitapaus akateemisessa maailmassa. Saarisen vuodesta 2001 lähtien järjestetty Filosofia ja systeemiajattelu -kurssi on herätellyt Otaniemen insinöörejä ulos vanhoista ajatusputkistaan. Kurssia on seurannut paikan päällä yli 6 000 opiskelijaa ja Youtubessa ja Spotifyssa miljoona kuulijaa.

Kuulijat vakuuttavat, että Saarisen luennoissa on jotain taianomaista, jota on vaikeaa pukea sanoiksi. Saariselle tärkeitä eivät ole ajatukset vaan itse ajattelun prosessi. Saarinen on kehittänyt ilmaisumuodokseen dialogisen monologin, jossa kuulijat ovat läsnä filosofin hapuilussa ja hiljaisuuksissa. Luento on kuin pitkä harharetki, joka ei kuitenkaan ole harharetki vaan johtaa jonnekin, vaikka tuskin perille.

Julkisena filosofina Saarinen toimii kuin Sokrates. Hän ei pane ajatuksia kuulijoidensa päihin vaan rohkaisee heitä lempeästi kyseenalaistamaan vanhoja ajatustapojaan. Viisaus ei asu sen enempää E. Saarisen kuin kuulijankaan päässä vaan jossain siinä välissä, kohtaamisessa.

