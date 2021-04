Pandemia on lisännyt merkittävästi päivittäistä istumista. Se on yhteydessä lihavuuteen, unen riittämättömyyteen, huonoon koettuun terveydentilaan ja sitä kautta lisääntyviin käynteihin lääkärin vastaanotolla.

Porraskävely on tehokasta välipalaliikuntaa.­

Koronaviruspandemia on piinannut meitä jo yli vuoden. Se on ollut ahdistavaa henkisesti ja fyysisesti. Monen pääkoppa on kiristynyt, ja istumalihakset ovat joutuneet lujille. Etätöiden ja rajoitusten myötä iso osa työikäisistä liikkuu vieläkin vähemmän kuin aiemmin. Siitä maksettava hinta voi käydä kalliiksi.