Ei ole syytä tuudittautua siihen uskoon, että meillä ei voisi tapahtua samoin kuin Unkarissa ja Puolassa.

Koronavirus­pandemian aika on tehnyt sen selväksi: koskaan ei kannata sanoa, että meillä ei koskaan.

Pandemian hillintä on paljastanut yllättäviä piirteitä suomalaisesta hallinnosta ja politiikasta.

Voimat ja vastavoimat eivät olekaan aina toimineet odotetusti, viranomaisten välisiä toimivallan rajoja on yritetty ylittää ja perusoikeuksia on haluttu rajoittaa tarkoitus ­pyhittää keinot -tyyliin. On vaikuttanut siltä, että laillisuusvalvonta on ollut nukuksissa. Laillisuusvalvojan näkemyksiä ei ole kuultu lainvalmistelussa, kuten oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoo.