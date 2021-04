Kun potilas muuttuu asiakkaaksi ja lääkäri asiakaspalvelijaksi, muutos ei ole ongelmaton. Ihmisten kasvanut kiinnostus omaa terveyttä kohtaan voi myös johtaa turhiin tutkimuksiin ja hoitoihin.

Kun ihmiset listaavat elämänsä tärkeimpiä asioita, listan kärjessä on usein terveys. Totta onkin, että juuri se luo pohjan hyvälle elämälle. Jos menettää terveytensä, sen mukana menee paljon muutakin.

Viime aikoina terveydestä ja terveellisistä elämäntavoista on tullut suorastaan muoti-ilmiö. On trendikästä harrastaa liikuntaa, syödä terveellisesti, lopettaa tupakointi ja vähentää alkoholin kulutusta. Suuntaus on hyvä, kunhan muistaa myös olla itselleen armollinen.