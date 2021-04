Hanhia voidaan ohjata tietyille alueille erityisillä ruokintanurmilla.

Valkoposkihanhet kuumentavat taas tunteita. Moni on muodostanut oman kantansa hanhiin tarkkailemalla puistoja ja rantoja. Yhdet iloitsevat kevään tulokkaista ja kesän korvalla syntyvistä poikasista. Toiset manailevat jo etukäteen nurmille kertyviä ulosteita. Osa vaatii jopa hanhien tappamista.

Helsinki aikoo ryhtyä ehkäisemään hanhiongelmia koirien, äänikarkotteiden ja ihmisketjujen avulla. Koirakarkotusta on kokeiltu esimerkiksi Espoossa. Karkotus toimii, jos hanhilla on vaihtoehtoinen paikka ruokailuun. Hanhia voidaankin ohjata tietyille alueille erityisillä ruokintanurmilla. Lintuja voidaan myös ohjata pois suosituilta eväsretkipaikoilta pitämällä ruohoa nykyistä pidempänä.

Kaupunkihanhet ovat vain osa ilmiötä. Arktiselle alueelle pesimään matkustaa satojatuhansia valkoposkihanhia, jotka pysähtyvät itäsuomalaisille pelloille lepäämään ja tankkaamaan. Kyse on eri kannasta kuin puistoissa, ja jälkikin on toista luokkaa. Tuhot ovat paikoin mittavia. On selvää, että tilanne on yksittäisten maanviljelijöiden kannalta kohtuuton.

Ongelma ei ratkea yhdellä tempulla vaan monen yhdistelmällä. Tarvitaan hanhipeltoja, keinoja karkottaa lintuja viljelmiltä ja korvauksia vahingoista.

Viime syksynä kokeiltiin rauhoitetun lajin ampumista poikkeus­luvalla pelottelu­tarkoituksessa. Jotta pelottelu ampumalla toimisi, hanhet tarvitsevat paikat, johon siirtyä karkottamisen jälkeen. Kaupungeissa pelottelu ja ruokintanurmet voivat olla osa kokonaisuutta.

