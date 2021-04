Keskusta haluaisi muuttaa mielikuvan hallituksesta ennen kesäkuun kuntavaaleja. Siihen se tarvitsee voiton kehysriihestä.

Keskiviikkona alkavasta kehysriihestä on tullut erikoinen medianäytelmä, kun yksi hallituspuolue korostaa pitävänsä riihtä tärkeänä, mutta neljä muuta haluaisi jo siirtyä vapun viettoon.

Keskusta on ladannut kehysriiheen isot odotukset ja miettinyt roolinsa etukäteen valmiiksi. Puheenjohtaja Annika Saarikko on esiintynyt ärhäkkänä omiensa puolustajana. Saarikko uhkasi vastikään Kotimaa-lehdessä, että puoliväliriihessä ”veri punnitaan”. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on puolestaan esiintynyt sovittelevana valtiomiehenä, joka kantaa huolta Suomen tulevaisuudesta.