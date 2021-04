Suomen metsäteollisuus siirtyy pois paperintuotannosta.

Kemiä on kohdannut parin kuukauden aikana kaksi isoa metsäteollisuusuutista.

Helmikuussa Metsä Group varmisti rakentavansa Kemiin ison biotuotetehtaan. Tiistaina Stora Enso kertoi sulkevansa Kemistä Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan. Veitsiluodon lopetus vie kuutisensataa työpaikkaa. Biotuotetehdas turvaa Metsä Groupin Kemin tehtaan nykyiset parisataa työpaikkaa ja tuo uusia arvoketjussaan.

Tehtaan sammuminen ja uuden syntyminen kertoo alan rakennemuutoksesta. Paperintuotanto vähentyy ja muun muassa pakkausmateriaalin tuotanto kasvaa. Metsä Groupin Kemin tehdas keskittyy vientiselluun. Trendi näkyi jo ennen pandemiaa, mutta pandemia pani siihen vauhtia. Maailma siirtyy nettiin ja tuotteita ostetaan verkkokaupasta.

Hallitukselle – missä tahansa maassa – tilanne on hankala. Poliittisesti on kutsuvaa tukea vanhaa ja vastustaa tehtaiden sulkemista. Mutta talouden pohjavirrat ovat niin voimakkaita, että parasta työllisyyspolitiikkaa on se, joka tukee muutosta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.