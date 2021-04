Hallituksen neuvotteluissa budjettikehyksistä katosi suuri kuva Suomen talouden tarpeista.

Hallituksen neuvottelut budjettikehyksistä paljastivat armottomasti sen, millaista politiikka on, kun hallituspohja on laaja, intressiristiriitoja on paljon ja hallituspuolueiden kannatus hupenee. Suuri kuva Suomen talouden tarpeista katosi ja tilalle tuli näpertelyä asioilla, joilla voi olla merkitystä puolueiden kannattajakunnalle, mutta vähemmän Suomelle.