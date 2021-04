Ihmisten kanssa toimiminen alkaa esittäytymisestä, myös poliisilla.

Poliisihallituksessa suunnitellaan uudistusta, jossa poliisin virka­merkissä oleva nimi korvattaisiin numero­sarjalla. Hanke on jatkoa sille, että virka­puvun rinnuksessa oleva nimi­laatta voidaan tietyissä tilanteissa korvata numero­sarjalla. Muutosten taustalla on halu torjua poliisien epä­asiallista häirintää eli maalittamista.

Maalittaminen on todellinen ongelma, jolla pyritään painostamaan niin poliiseja kuin esimerkiksi syyttäjiä ja tuomareitakin. Organisoidun kiusaamisen taustalla voivat olla esimerkiksi rikolliset tai ­ääriryhmät. Siksi poliisin henkilöllisyyden suojaaminen voi olla perusteltua joissain tilanteissa, kuten tietyissä mielenosoituksissa.

Pääsääntöä siitä ei saa tulla. Toisin kuin monissa muissa maissa – Yhdysvallat on ollut surullisena esimerkkinä paljon esillä –, Suomessa poliisi nauttii laajaa luottamusta. Tärkeä syy siihen on, että poliisi on asioinut kansalaisten kanssa samalta tasolta, kuin ihminen ihmiselle. Ihmisten kanssa toimiminen alkaa esittäytymisestä, myös poliisilla.

