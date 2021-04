Kannattamattomien elinkeinojen tukeminen ei ole viisasta, eikä varsinkaan, kun se tehdään ilmaston kustannuksella.

Hallituksen puoli­väli­riihen keskeisiin päätöksiin kuului lisä­tuki pienille turve­voimaloille. Niiden verottoman käytön ala­raja nousee 5 000 mega­watti­tunnista 10 000 mega­watti­tuntiin. Vero­helpotuksella kompensoidaan sitä, että päästö­oikeuksien hinnan­nousu on tehnyt turpeen käytöstä kannattamatonta.

Keskusta ajoi päätöstä tiukasti, koska turvetuotanto on iso asia puolueen tukialueilla Pohjanmaalla, jossa turveyrittäjät käyvät kuumina. Vihaisten mielenosoittajien odotetaan tukkivan liikenteen perjantaina Helsingissä.

Turvetuottajien hätä on todellinen. He tarvitsevat tukea. Jatkoaika turpeen tuotannolle on kuitenkin väärä päätös. Kannattamattomien elinkeinojen tukeminen ei ole muutenkaan viisasta, eikä varsinkaan, kun se tehdään ilmaston kustannuksella.

Keskusta halusi muuttaa riihessä mielikuvaa hallituksesta ja itsestään. Ainakin turvepäätöksen kohdalla mielikuva muuttuikin: keskusta näyttää nyt entistä enemmän menneisyyden puolueelta.

