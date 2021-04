Vappu on toivottavasti viimeinen taisto, ja juhannuskokolla jo tavataan

Vielä tämän juhlapyhän vietämme ilman kunnon pirskeitä.

Tilaajille

Vappu on perinteisesti työväen ja opiskelijoiden juhla. Nyt ei kukaan juhli kovin riehakkaasti, mutta kaikki voisivat nostaa vappumaljan työväelle ja opiskelijoille.

Koronaviruspandemia on piirtänyt työssä käyvien suomalaisten keskuuteen uuden näkyvän luokkajaon. Vuoden aikana on puhuttu paljon etätyöläisten fyysisistä ja henkisistä koettelemuksista. Raskaampi taakka koronavirusepidemiasta on kuitenkin langennut niille, jotka eivät ole voineet jäädä etätöihin.