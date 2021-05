Maanantaina on lehdistönvapauden päivä. Venäjällä sitä ei voi juhlia.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on tällä hetkellä symboli Vladimir Putinin johtaman Venäjän ihmisoikeus- ja sananvapaus­tilanteelle. Putinin Venäjä ei siedä kriittisiä ääniä ja tukahduttaa ne voimalla.

Navalnyin kampanjaverkosto Štab Navalnogo ja FBK-säätiö joutuivat viime viikolla lopettamaan toimintansa.

Venäjän riippumattomille tiedotusvälineille huhtikuu oli julma. Opiskelijalehti Doxan toimittajia uhkaa kolmen vuoden vankeus siitä, että viranomaiset väittävät lehden kannustaneen nuoria osallistumaan Navalnyita tukevaan mielenosoitukseen. Viranomaisten hampaisiin joutui myös toimittaja Roman Anin, joka johtaa tutkivaan journalismiin keskittyvää iStories-sivustoa. Huhtikuussa Venäjän oikeusministeriö julisti Venäjän suurimman riippumattoman online-uutistoimiston Meduzan ”ulkomaiseksi agentiksi”. Maaliskuussa Novaja Gazeta -lehden toimitukseen tehtiin kaasuisku.

Painostus, omistajavaihdokset, sakot ja syytteet sekä toimittajien murhat tarkoittavat sitä, että riippumattomat toimittajat ja bloggaajat työskentelevät henkensä uhalla.

Venäjä on kyber- ja hybridivaikuttamisen suurvalta, joka ajaa niin sisä- kuin ulkopoliittisiakin tavoitteitaan valtion propagandakoneistolla. Omat kansalaisensa Putinin hallinto pitää näpeissään suurimpien tv-kanavien informaatiovaikuttamisella. Sosiaalisen median kautta journalismiksi naamioitu propaganda leviää globaalisti. Myös Suomi on jatkuvasti Venäjän informaatiosodan keskellä.

Tänään maanantaina on lehdistönvapauden päivä. Venäjällä sitä ei voi juhlia. Vapaa media on vaiennettu, vaikka Venäjä on sitoutunut Euroopan ihmisoikeus­sopimukseen. Sananvapaus ja vapaa media ovat demokratian perusedellytys.

Helsingin Sanomat vetoaa Venäjän hallitukseen sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.