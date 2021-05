Poliisi kertoo olevansa huolestunut Helsingissä yleistyneistä puukotuksista. Vappu­viikon­loppuna tapahtui kaksi vakavaa puukotusta. Huhti­kuussa mies kuoli Rauta­tien­torilla puukotuksen uhrina.

Ilmiölle on etsitty selitystä niin nuorisomuodista, huumeista kuin korona­epidemiastakin, mutta ainakin yksi niitä yhdistää: puukko. Yhä useampi nuori kantaa puukkoa. Kun puukko on, sitä käytetään. Silloin jälki on paljon pahempaa kuin nyrkillä.

Asiaan on vaikea puuttua. Puukkoja myydään ­vapaasti. Verkosta voi tilata vaikka viidakkoveitsen. Teräaseen kantaminen julkisella paikalla ilman hyväksyttävää syytä on laissa kiellettyä, mutta rajanveto on vaikeaa. Siksi pelkästä hallussapidosta saa harvoin syytettä.

”Kyllä ihminen keksii keinot toisen vahingoittamiseen”, sisäministeriön poliisitarkastaja Seppo Sivula kommentoi (HS 5.5.). Niin voi olla, mutta poliisin tehtävä on keksiä keinot ihmisten suojelemiseen. Jos nykykeinot eivät riitä, säädetään uusia. Puukkoväkivallan kierre on katkaistava.

